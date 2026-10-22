புரட்டாசி 4ம் சனிக்கிழமையையொட்டி பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
புரட்டாசி 4ம் சனிக்கிழமையையொட்டி பெருமாள் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : அக் 11, 2026 04:52 AM
மோகனுார்:புரட்டாசி, நான்காம் சனிக்கிழமையையொட்டி, மாவட்டத்தில் உள்ள பெருமாள் கோவில்களில், சிறப்பு அபிேஷகம், ஆராதனை நடந்தது.
மோகனுார்
காவிரியின் வடகரையில் கல்யாண பிரசன்ன வெங்கட் ரமண பெருமாள் கோவில்
உள்ளது. இங்கு, சுவாமி பத்மாவதி தாயார்ர சமேதராக எழுந்தருளி
பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றார். இக்கோவிலில், ஆண்டுதோறும்,
புரட்டாசி சனிவார பெருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
அதன்படி, நான்காம் சனிக்கிழமையான, நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு, விசேஷ
அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில்
எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
மோகனுார் தாலுகா,
மணப்பள்ளியில் உள்ள ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில்,
மூலவருக்கு திருமஞ்சனமும், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, துளசி
மற்றும் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது. மோகனுார் அடுத்த
வளையப்பட்டியில் உள்ள பத்மாவதி மஹாலக்ஷ்மி தாயார் சமேத ஸ்ரீதேவி,
பூதேவி சமேத பிரசன்ன வெங்கட்ரமண ஸ்வாமி கோவிலில், மூலவர் பிரசன்ன
வெங்கட் ரமண பெருமாளுக்கும், பத்மாவதி மகாலட்சுமி தாயாருக்கும்
பால், தயிர், திருமஞ்சனம், கஸ்துாரி மஞ்சள், பச்சரிசி மாவு கரைசல்,
மஞ்சள், சந்தனம், பன்னீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நறுமண பொருட்களால்
அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி
எழுந்தருளி, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். சுற்று வட்டாரத்தை
சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனர்.
பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. தோளூர் சருவ
மலையில் உள்ள ரங்கநாத சுவாமி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சுவாமிகளுக்கும்,
பல்வேறு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று
சுவாமியை வழிபட்டனர்.