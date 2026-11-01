ADDED : நவ 01, 2026 05:54 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோட்டில்,
நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்க மாநில
பொதுக்குழு கூட்டம், விவேகானந்தா மகளிர் கல்வி நிறுவனங்கள்
வளாகத்தில் நடந்தது. மாநில தலைவர் ராமு தலைமை வகித்தார். நாமக்கல் மாவட்ட
தலைவர் நல்லகுமார் வரவேற்றார். தொடர்ந்து, 54 தீர்மானங்களை
வாசிக்கப்பட்டன.
அதை தொடர்ந்து, மாநில தலைவர் ராமு கூறியதாவது:
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை பரிசீலனை செய்து, நடைமுறைக்கு கொண்டு வர
வேண்டும். 2001 முதல் பணியில் உள்ள முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்
இடையேயான ஊதிய முரண்பாடுகளை நீக்க வேண்டும். பணி பாதுகாப்பு சட்டம்
ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும்.
தமிழக அரசு, கடந்த, 20
ஆண்டுகளில் இல்லாதது போல் உள் மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தியதை
வரவேற்கிறோம். அதேபோல் டிச., மாதத்திற்குள் வெளிமாநில கலந்தாய்வு
கூட்டத்தை, பள்ளி கல்வித்துறையும், தமிழ்நாடு அரசும் நடத்திட
வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.