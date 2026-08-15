மாநில நல்லாசிரியர் விருது: நாமக்கல்லில் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் நேர்காணல்
மாநில நல்லாசிரியர் விருது: நாமக்கல்லில் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் நேர்காணல்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:58 AM
நாமக்கல்:மாநில நல்லாசிரியர் விருது பெறுவதற்காக விண்ணப்பித்த அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களிடம், முதன்மை கல்வி அலுவலர் தலைமையிலான குழுவினர் நேர்காணல் நடத்தினர்.
மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்.,5 அன்று ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாளையொட்டி, தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் நல்லாசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விருது, பாராட்டு சான்றிதழ், ரூ.10 ஆயிரம் பொற்கிழி ஆகியவை பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்தாண்டிற்கான மாநில நல்லாசிரியர் விருது பெறுவதற்காக, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்கள், 9 பேர், தனியார் பள்ளி முதல்வர் ஒருவர், இடைநிலை ஆசிரியர்கள், 12 பேர் என மொத்தம், 22 பேர் இணையவழியில் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அவர்களுக்கான நேர்காணல் இரண்டு நாட்கள் நடந்தன. இதில், தங்களுடைய பள்ளிகளில் ஆசிரியராக செய்த பணிகள், சாதனை, பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தல், தேர்ச்சி விகிதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகள் ஆசிரியர்களிடம் தனித்தனியே கேட்கப்பட்டது.
சி.இ.ஓ., மாதவன் தலைமையில், மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் செல்வம் உள்பட, 8 பேர் கொண்ட குழுவினர் நேர்காணலை நடத்தினர். இதில், அரசு உயர்நிலை, மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் நான்கு பேர், தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில், 4 பேர், தனியார் பள்ளிகள் இருவர் வீதம் தமிழக அரசால் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சென்னையில் நடைபெறும் விழாவில் சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் மாநில நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கவுரவிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.