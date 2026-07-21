ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:54 AM
ப.வேலுார்; ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கடந்த ஜன.,ல் தொடங்கி இதுவரை, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது என, டவுன் பஞ்., அதிகாரிகள் கூறினர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது: டவுன் பஞ்., ஊழியர்கள் மூலம் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும். நாய்கள் மூன்று முதல் ஆறு நாட்கள் வரை கண்-காணிப்பில் வைக்கப்பட்டு பின் விடுவிக்கப்படுகி-றது. கருத்தடை சிகிச்சையின் போது ரேபிஸ் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்படுகிறது. இதனால் நாய்க்கடி பாதிப்பு குறையும். தெருநாய்கள் இனப்-பெருக்க காலம் ஆக.,ல் தொடங்குவதால் விரை-வாக கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகி-றது. வீடுகளில் வழங்கப்படும் நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி, கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து வருகிறோம். தேவைப்படுவோர் டவுன் பஞ்., அதிகாரிகள் அல்லது அரசு கால்நடை மருந்-தகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.