சுத்திகரிக்காத கழிவுநீர் நேரடியாக ஏரியில் கலப்பதால் துர்நாற்றம்
சுத்திகரிக்காத கழிவுநீர் நேரடியாக ஏரியில் கலப்பதால் துர்நாற்றம்
ADDED : அக் 29, 2026 03:44 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நகராட்சி, 26வது வார்டு கோனேரிப்பட்டி பகுதியில், கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.
வீடுகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரை சுத்திகரித்து, அருகில் உள்ள, 60 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட கோனேரிப்பட்டி ஏரியில் விடும் நோக்கில் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.இந்நிலையில், சில நாட்களாக சுத்திகரிப்பு நிலையம் முறையாக இயக்கப்படாமல் முடங்கி கிடக்கிறது. இதனால் வீடுகளிலிருந்து வரும் கழிவுநீர் எவ்வித சுத்திகரிப்பும் இன்றி நேரடியாக ஏரியில் கலந்துவிடுகிறது. இதனால், அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி மர்ம காய்ச்சல் மற்றும் தொற்றுநோய் பரவும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த ஏரியை சுற்றி, மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கரையை பலப்படுத்தி நடைபாதை அமைக்கும் திட்டப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. ஆனால், பணிகள் முழுமை பெறாமல் பாதியிலேயே நின்றதால், நடைபாதை முழுவதும் சீமைக்கருவேல மரங்கள் மற்றும் முட்புதர்கள் மண்டி கிடக்கின்றன.
இதனால் பொதுமக்கள் அங்கு நடைபயிற்சி செல்ல முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். அத்துடன் சிலர் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து ஆடு, மாடுகளை கட்டி அசுத்தம் செய்து
வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, நகராட்சி கமிஷனர் கோபிநாத் கூறுகையில், ''கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் தொடர்ந்து இயங்கி வருகிறது. அங்கு சுழற்சி முறையில் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் நடக்கின்றன. நடைபாதை அமைக்கும் பணி நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாத காரணத்தால் பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்