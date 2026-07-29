கறிக்கோழி விற்பனை நிறுத்தம் தினமும் ரூ.30 கோடி இழப்பு
கறிக்கோழி விற்பனை நிறுத்தம் தினமும் ரூ.30 கோடி இழப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:41 AM
நாமக்கல்: ''வரும், 31 முதல் கறிக்கோழி விற்பனை நிறுத்த போராட்டம் காரணமாக, தமிழகத்தில் நாளொன்றுக்கு, 30 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கும்,'' என, தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் துரைராஜ் கூறினார்.
விற்பனைக்கு வரும் கறிக்கோழிகளுக்கு, 12 மணி நேரத்திற்கு முன்பே, தீவனம் வழங்குவதை நிறுத்தும் நெறிமுறையை அரசு கண்காணிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு, வரும், 31 முதல், தமிழகம், புதுச்சேரியில், கோழி இறைச்சி விற்பனை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு கோழி வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் துரைராஜ் கூறியதாவது:
கேரளாவிலும், எங்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகத்தில், நாளொன்றுக்கு, ஆறு லட்சம் குஞ்சுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. அது, இரண்டு கிலோவாக வரும்போது, 12 லட்சம் கிலோ உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், மாதம், 1.80 கோடி குஞ்சுகள் வளர்ப்பதன் மூலம், 15.50 கோடி கிலோ கறி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. தற்போது, இறைச்சி நிறுத்த போராட்டம் காரணமாக, நாளொன்றுக்கு, 12 லட்சம் கிலோ கறிக்கோழி விற்பனை பாதிக்கும். அதன் மூலம், நாளொன்றுக்கு, 30 கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் பாதிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.