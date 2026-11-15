பெரிய மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் வினோத சடங்கு

ADDED : நவ 14, 2026 06:19 AM
மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம்
பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், கடந்த, 29ல் கம்பம் நடுதலுடன் திருவிழா
தொடங்கியது. நேற்று முன்தினம் மாலை, 4:00 மணிக்கு, நான்கு ரத வீதி
வழியாக திருத்தேர் ஊர்வலம் நடந்தது.
நேற்று மாலை, 4:00 மணி முதல்
பூந்தேர் அழைத்தல், காட்டுமிராண்டி வேடம், வண்டி வேடிக்கை, பூங்கரகம்,
மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட, ஏழு குதிரை பூட்டிய ரதத்தில்
சூரிய நாராயண மூர்த்தி பவனி வருதல் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து,
ஜோதி விநாயகர் குழு சார்பில், வினோத சடங்காக சவ ஊர்வலம் நடந்தது.
இதில்,
இறந்தவர்களுக்காக கட்டப்படும் தேரில், ஒரு நபர் இறந்ததுபோல்
படுத்து வந்தார். அதில், சீரியல் விளக்குகள் மற்றும் ரேடியோ ஆரன்கள்
கட்டி, ஒப்பாரி பாடல்கள் பாடி ஊர்வலமாக சென்றனர். பெண்கள் ஆரத்தி
எடுத்தனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், 'நெசவு
தொழிலை பிரதானமாக கொண்டுள்ள மல்லசமுத்திரத்தில் வசிக்கும்
மக்களுக்கு, எந்த தீங்கும் வராமல் பாதுகாக்கவும், 15 நாட்கள் நடக்கும்
இந்த திருவிழாவில் திருஷ்டி கழியவும், இந்த வினோத சடங்கு
நடத்தப்படுகிறது' என, தெரிவித்தனர்.