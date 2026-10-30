/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ தெருநாய் தொல்லை
UPDATED : அக் 29, 2026 05:10 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:42 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:
பள்ளிப்பாளையம் அருகே,
கீழ்காலனி பகுதியில் ஏரளமான தெருநாய்கள் சுற்றித்திரிகின்றன.
அவ்வாறு சுற்றும் நாய்கள், ஒன்றோடு ஒன்று சண்டையிட்டுக்கொண்டு, சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன.
மேலும், டியூசன் முடிந்து சாலையில் நடந்து செல்லும் மாணவர்களை, துரத்தி கடிக்க வருகிறது. நாளுக்குநாள் நாய் தொல்லை அதிகரித்து வருவதால், பள்ளிப்பாளையம் யூனியன் அதிகாரிகள் நாய்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.