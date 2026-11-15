/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மாணவியிடம் அத்துமீறல் போதை வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 14, 2026 06:16 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம் அருகே, ஆவத்திபாளையம்
பகுதியில், நேற்று முன்தினம் மாலை, மாணவி ஒருவர் வீட்டிற்கு நடந்து
சென்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, போதையில் ஒரு வாலிபர்
அத்துமீறலில் நடந்துள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி, கத்தி
கூச்சலிட்டுள்ளார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம்
பக்கத்தினர், போதை வாலிபரை பிடித்து தர்மஅடி கொடுத்து,
பள்ளிப்பாளையம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில்,
கோட்டக்காடு பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 28, என்பது தெரியவந்தது.
அவரை கைது செய்தனர்.