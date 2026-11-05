தமிழ் - பிராமி எழுத்தில் தீபாவளி வாழ்த்து ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கு அனுப்பிய மாணவி
தமிழ் - பிராமி எழுத்தில் தீபாவளி வாழ்த்து ஜனாதிபதி, பிரதமருக்கு அனுப்பிய மாணவி
ADDED : நவ 04, 2026 07:00 AM
நாமக்கல்:தமிழ்
பிராமி எழுத்தில், அஞ்சல் அட்டையில், தீபாவளி வாழ்த்துகளை எழுதி,
ஜனாதிபதி, பிரதமர், தமிழக முதல்வர் உள்பட, 500 பேருக்கு அனுப்பி,
நாமக்கல் மாணவி அசத்தி உள்ளார்.
தமிழி அல்லது தமிழ் பிராமி என்பது,
பண்டை காலத்தில் தமிழ் எழுத்துகளை எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட
ஒலிப்பியல், ஓர் எழுத்து முறைமையும், மேலும் தற்கால தமிழ் எழுத்து
முறைக்கு முன்னோடி எழுத்து முறையாகும்.
தமிழின் முன்தைய எழுத்து
வடிவங்களாக, தமிழி மற்றும் வட்டெழுத்து ஆகிய இரண்டும்
குறிப்பிடப்படுகின்றன. 2,300 ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்த பிராமி
எழுத்துகள், தமிழகத்தில் பயன்படுத்தினர்.
நாமக்கல்லை
சேர்ந்த ரமேஷ், தேவிகா தம்பதியரின், 2ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி கோதை
வெண்பா, 6, தமிழ், பிராமி எழுத்தில் தீபாவளி வாழ்த்துகளை, அஞ்சல்
அட்டையில் எழுதி, ஜனாதிபதி, பிரதமர், தமிழக முதல்வர், கல்வித்துறை
அமைச்சர், நாமக்கல் கலெக்டர், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி
நிறுவன முதல்வர், உறவினர், நண்பர்கள், ஆதீனங்கள் என, 500 பேருக்கு
அனுப்பி உள்ளார். அந்த அஞ்சல் அட்டையில், பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரிய
ஓவியமான, வார்லி படத்தையும் வரைந்துள்ளார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.