மாணவியர் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு

ADDED : அக் 24, 2026 05:44 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கவிஞர் ராமலிங்கம் அரசு மகளிர் கலை கல்லுாரியில், சாலை பாதுகாப்பு
விழிப்புணர்வு பேரணி மற்றும் 'இன்றயை தேவை, நாளைய பாதுகாப்பு' என்ற
தலைப்பில் கருத்தரங்கு நடந்தது.
கல்லுாரி முதல்வர் பாரதி தலைமை
வகித்தார். சாலை பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் புவனேஸ்வரி
வரவேற்றார். மாவட்ட தொடர்பு அலுவலர் ராஜேஸ்கண்ணன் துவக்க
உரையாற்றினார்.
போக்குவரத்து பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் சக்தி
முன்னிலை வகித்தார். நாமக்கல் எம்.எல்.ஏ., திலீப், போட்டிகளில் வெற்றி
பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
முன்னதாக
நடந்த சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை, போக்குவரத்து பிரிவு
இன்ஸ்பெக்டர் சக்தி தொடங்கி வைத்தார். கல்லுாரியில் துவங்கிய பேரணி,
திருச்சி சாலை, பாரத் வங்கி வழியாக சென்று, மீண்டும் துவங்கிய இடத்தில்
முடிந்தது.
அதில், சாலை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டியதன் அவசியம்,
ஹெல்மெட் அணியாமல் செல்வதால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து
பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.