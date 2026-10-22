/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வாழை மார்க்கெட்டில் திடீரென சாய்ந்த சுவர்
ADDED : அக் 15, 2026 05:08 AM
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ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே தினசரி வாழை மார்க்கெட்
இயங்கி வருகிறது. வாழைத்தார் மார்க்கெட்டை சுற்றியுள்ள காம்பவுண்ட்
சுவர், கடந்த சில நாட்களாக பலவீனமடைந்து சாய்ந்த நிலையில்
காணப்பட்டது.
இதனால், எப்போது வேண்டுமானாலும் விபத்து நேரிடலாம் என்ற அச்சத்தில், பழுதடைந்த சுற்றுச்சுவரை
சீரமைக்கக்கோரி, விவசாயிகள், வியாபாரிகள் சார்பில் டவுன் பஞ்.,
நிர்வாகத்திடம் பலமுறை முறையிடப்பட்டது. ஆனால், டவுன் பஞ்.,
நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில்,
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு திடீரென இடிந்து தரைமட்டமானது.
நள்ளிரவு நேரம் என்பதால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.