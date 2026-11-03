நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் குண்டம் விழா முன்னேற்பாடு ஆலோசனை
நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் குண்டம் விழா முன்னேற்பாடு ஆலோசனை
ADDED : நவ 02, 2026 06:00 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரத்தில்
நடக்கும் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் குண்டம் இறங்கும்
திருவிழாவை முன்னிட்டு, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
ராசிபுரம்
நகரில் பிரசித்தி பெற்ற நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி திருத்தேர் திருவிழா
நடத்தப்படுகிறது. இந்த ஆண்டிற்கான விழா, கடந்த அக்., 20ல்
பூச்சாட்டுதலுடன் துவங்கியது. 22ல் கம்பம் நடுதல் நிகழ்ச்சி
நடந்தது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, நாளை, 3ம் தேதி கொடியேற்றுதல்
மற்றும் பூவோடு எடுத்தல் நடக்கிறது. 5ம் தேதி பக்தர்கள் தீ மிதிக்கும்
விழா நடக்கிறது. மாலை தேர் வடம் பிடிக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. 7ம்
தேதி சப்தாபரணம், 8ம் தேதி வசந்த உற்சவமும் நடக்கிறது. நவ., 22 வரை
பல்வேறு பூஜைகளுடன் திருவிழா நடக்கிறது.
இந்நிலையில்,
பக்தர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்துகொள்ளும் குண்டம் இறங்கும்
திருவிழாவை முன்னிட்டு, முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்,
ராசிபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்திற்கு
இன்ஸ்பெக்டர் நாகலட்சுமி தலைமை வகித்தார். இதில், கோவில் பூசாரிகள்
மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்தில்,
திருவிழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், தீமிதி விழாவின் போது ஏற்படும்
நெரிசலை சமாளிப்பது மற்றும் எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படாமல்
இருக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும்
விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், குண்டம் இறங்கும்
பக்தர்களுக்கு எதிர்பாராதவிதமாக தீக்காயம் ஏதேனும் ஏற்பட்டால்,
அவர்களுக்கு உடனடியாக மருத்துவ உதவி வழங்குவதற்கான அவசர
சிகிச்சை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.