ADDED : நவ 21, 2026 04:13 AM
ராசிபுரம்:நாமக்கல்
கிழக்கு மாவட்ட பா.ஜ., நெசவாளர் பிரிவு மற்றும் ராசிபுரம் ஒன்றிய,
பா.ஜ., சார்பில், விசைத்தறி கூடம் அமைத்துள்ள உரிமையாளர்களின்
பாதுகாப்பிற்காக, இலவச தீயணைப்பு கருவிகள் வழங்க முடிவு
செய்யப்பட்டது. இதற்காக, 85.ஆர்.குமாரபாளையம் பஞ்., அலுவலகம்
அருகில், நேற்று இரவு இலவச தீயணைப்பு கருவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி
நடந்தது. நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட நெசவாளர் பிரிவு மற்றும் ராசிபுரம்
ஒன்றிய நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
நிகழ்ச்சியில்,
பா.ஜ., மாநில துணை தலைவரும், முன்னாள் எம்.பி.,யுமான ராமலிங்கம்,
நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் சரவணன், நெசவாளர் பிரிவு மாநில தலைவர்
அண்ணாதுரை, மாநில நெசவாளர் பிரிவு செயலாளர் மணிகண்டன் ஆகியோர்,
விசைத்தறி உரிமையாளர்களுக்கு இலவச தீயணைப்பு கருவிகளை
வழங்கினர்.