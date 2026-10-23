நாமக்கல்லில் ஏ.வி.ஆர்., ஸ்வர்ண மஹால் ஜூவல்லர்ஸ் திறப்பு விழா கோலாகலம்
நாமக்கல்லில் ஏ.வி.ஆர்., ஸ்வர்ண மஹால் ஜூவல்லர்ஸ் திறப்பு விழா கோலாகலம்
ADDED : செப் 27, 2026 06:42 AM
நாமக்கல்,:நாமக்கல் - சேலம் சாலை, கே.கே.பி., கார்ப்பரேட் அலுவலகம் அருகே, ஆர்.பி.புதுாரில், ஏ.வி.ஆர்., ஸ்வர்ண மஹால் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின், பிரம்மாண்டமான நகைக்கடை நேற்று கோலாகலமாக திறக்கப்பட்டது.
நுாற்றாண்டை
நெருங்கும் நகை வணிக பாரம்பரியத்தை கொண்ட, ஏ.வி.ஆர்., ஸ்வர்ண மஹால்
நிறுவனம், தனது விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக நாமக்கல்லில் புதிய
ேஷாரூமை தொடங்கி உள்ளது. விழாவில், ஏ.வி.ஆர்., ஸ்வர்ண மஹால் சேர்மன்
சுதர்சனம் மற்றும் இயக்குனர் சுகந்தி சுதர்சனம், நிர்வாக இயக்குனர்
சஞ்சய், இணை நிர்வாக இயக்குனர் சவுமியா சஞ்சய், இயக்குனர் சித்தாந்த்
மற்றும் சங்க்யா சித்தாந்த், இயக்குனர் ஸ்ரீஸ்மரன் உள்ளிட்ட
நிர்வாகத்தினர் பங்கேற்றனர்.
புதிய ேஷாரூமில், திருமணம், பண்டிகை
மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் தங்கம், வைரம், வெள்ளி
மற்றும் வெண்டி 92.5 வெள்ளி நகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாரம்பரிய மற்றும்
நவீன டிசைன்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு
வாடிக்கையாளர்களுக்காக, ஐந்து நாட்களுக்கு சிறப்பு தொடக்க விழா
சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தங்க நகைகளுக்கு, 10 கிராமுக்கு, 5,000
ரூபாய் தள்ளுபடி, வைர நகைகளுக்கு, 25 சதவீதம் தள்ளுபடி, வெள்ளி
பொருட்கள், கொலுசுகளுக்கு சேதாரம், செய்கூலி இல்லை. வெண்டி 92.5
வெள்ளி நகைகளுக்கு, 25 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.