/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ கோவிலில் தரிசனம் செய்ய நடந்த பேச்சு தோல்வி
ADDED : ஆக 09, 2026 04:57 AM
அ நிறம் | அளவு
எருமப்பட்டி;எருமப்பட்டி
யூனியன், பீமநாய்க்கனுாரில் பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில்
இரு தரப்பு பூசாரிகளுக்கு இடையே வழிபாடு செய்வதில் மோதல் இருந்து
வருகிறது. இதுகுறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்நிலையில்,
பொதுமக்கள், பெருமாள் கோவிலை திறக்க வேண்டும். விசேஷ நாட்களில்
வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என, கலெக்டரிடம் புகார் மனு கொடுத்தனர்.
இதையடுத்து, நாமக்கல் ஆர்.டி.ஓ., சாந்தி தலைமையில், இரு
தரப்பினரிடையே சுமுக பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில், சுமுக முடிவு
எடுபடாததால், பேச்சுவார்த்தை அடுத்த வாரம் நடத்தப்படும் என
தெரிவித்தனர்.