ADDED : நவ 18, 2026 06:15 AM
சேந்தமங்கலம்:விழுப்புரம்
மாவட்டம், லிங்காரெட்டி பாளையத்தை சேர்ந்தவர் மதுமிதா. மூன்று
வயதில், ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது.
கணவரை பிரிந்த மதுமிதா, சேலம்,
காடையாம்பட்டியை சேர்ந்த டீ மாஸ்டர் சுபாஷூடன், சேந்தமங்கலம் அடுத்த
காந்திபுரம் பகுதியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி, அங்குள்ள
பேக்கரியில் வேலை பார்த்து வந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம்,
மதுமிதாவின், மூன்று வயது குழந்தையை, அங்கன்வாடி மையத்திற்கு சுபாஷ்
அழைத்து சென்றுள்ளார். அங்கு குழந்தை அழுது அடம் பிடித்ததால்,
ஆத்திரமடைந்த சுபாஷ், சிறுமியை அடித்துள்ளார். இதில் வலி தாங்க
முடியாமல், அந்த குழந்தை அலறி துடித்துள்ளது. இதைக்கண்ட அக்கம்
பக்கத்தினர், நாமக்கல் குழந்தைகள் நல மையத்தில் புகாரளித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற, குழந்தைகள் நல அதிகாரி கவிதா, சேந்தமங்கலம்
போலீசில் புகாரளித்தார். புகார்படி, சுபாஷை கைது செய்த போலீசார்
விசாரித்து வருகின்றனர்.