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வெளிமாவட்ட கவுன்சிலிங்கை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்: ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை

வெளிமாவட்ட கவுன்சிலிங்கை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும்: ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:55 AM

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நாமக்கல்:நேரடி நியமனம் பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்க மாநில தலைவர் ராமு தலைமையில் நிர்வாகிகள், தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகனை சந்தித்து அளித்த கோரிக்கை மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழக அரசு, பள்ளிக்கல்வித்துறை 2026-27ம் கல்வியாண்டு பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வில், உள் மாவட்ட கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு பணி மாறுதல் பெற்ற முதுகலை ஆசிரியர்களை, சில மாவட்டங்களில் முழுமையாக பணியில் சேர அனுமதித்துள்ளனர்.

சில மாவட்டங்களில் மட்டும், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் உள்ளார்கள் என்ற காரணத்திற்காக, முதுகலை ஆசிரியர்களை பள்ளி

யில் இருந்து விடுவிக்கவும் இல்லை. புதிய பள்ளியில் பணியில் சேர அனுமதிக்கவும் இல்லை.

ஒரே மாவட்டத்தில், வேறு வேறு பள்ளிகளுக்கு முதுகலை ஆசிரியர்கள் பணி மாறுதல் பெற்றிருந்தாலும், தங்களுக்கு கட்டாயமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள மேற்கண்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியை நிறைவு செய்து கொடுக்க முதுகலை ஆசிரியர்கள் தயாராகவே உள்ளனர்.

எனவே, அவர்கள் உள் மாவட்டத்தில் எங்கே பணி மாறுதல் பெற்றாலும், இந்த பணியை செய்வோம் என்ற ஒப்புதல் கடிதத்தை பெற்று, அதனடிப்படையில், அவர்களை தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியிலிருந்து, மாறுதல் பெற்ற பள்ளியில் பணியில் சேர உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள அரசு மாதிரி மேல்நிலை பள்ளிகளில், பணியில் உள்ள சில முதுகலை ஆசிரியர்கள், உள் மாவட்ட பொது மாறுதல் கலந்தாய்வில் பணி மாறுதல் பெற்றுள்ளனர். அவர்களையும், தற்போதைய மாதிரி பள்ளியில் இருந்து பணியில் விடுவித்து, புதிய பள்ளியில் சேர அனுமதிக்க வேண்டும்.

'டெட்' தேர்ச்சி சார்ந்து ஆசிரியர் பதவி உயர்வு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு தடை விதித்துள்ள உயர்நீதிமன்ற இடைக்கால ஆணையில், முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடத்துவது குறித்து எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. எனவே, முதுகலை ஆசிரியர்களின் வெளிமாவட்ட கலந்தாய்வை, தொடர்ந்து உடனடியாக நடத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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