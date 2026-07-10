தகுதி தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி நாமக்கல்லில் ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
தகுதி தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி நாமக்கல்லில் ஆசிரியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:19 AM
நாமக்கல்:'ஆசிரியர்
தகுதி தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என, தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி
ஆசிரியர் மன்ற ஒன்றிய கிளை சார்பில், நாமக்கல்லில் ஆர்ப்பாட்டம்
நடந்தது.
நாமக்கல் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் முன், நேற்று நடந்த
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஒன்றிய செயலாளர் சசிக்குமார் தலைமை வகித்தார்.
தலைவர் ஜீவாசாய் வரவேற்றார். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராஜேஸ்வரி,
மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமார் ஆகியோர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி
பேசினர்.
இதில், நாடாளுமன்றத்தில் கல்வி உரிமை சட்டத்தில் உரிய
திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும். மத்திய, மாநில அரசுகள் கட்டாய ஆசிரியர்
தகுதி தேர்வு திணிப்பை எதிர்த்து, உச்சநீதிமன்றத்தில்
மேல்முறையீட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஆசிரியர் தகுதி தேர்வை
ரத்து செய்ய வேண்டும். என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை
வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பப்பட்டன.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் செந்தில்குமார் உள்பட ஒன்றிய நிர்வாகிகள்,
ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.