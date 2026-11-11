/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் கவலை
ADDED : நவ 10, 2026 04:39 AM
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பள்ளிப்பாளையம்; பள்ளிப்பாளையம் சுற்றுவட்டாரத்தில் விசைத்தறி முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளி, பொங்கல் உள்ளிட்ட பண்டிகை சமயத்தில் உற்பத்தியும், விற்பனையும் அதிகரித்து காணப்படும். இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, துணிகள் உற்பத்தியும், கடந்த ஓரிரு நாட்களாக தீவிரமாக நடந்தது. வழக்கமாக, தீபாவளிக்கு, 10 நாட்களுக்கு முன்பே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துணிகள் விற்பனையாகி விடும். இந்தாண்டு விற்பனை எதிர்பார்த்தளவு இல்லை. தீபாவளி விற்பனைக்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துணிகள், 30 சதவீதம் வரை தேக்கமடைந்துவிட்டது. இதனால், உற்பத்தியாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.