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பழையபாளையம் ஏரி வறண்டதால் வானம் பார்த்த பூமியான விவசாய நிலம்

பழையபாளையம் ஏரி வறண்டதால் வானம் பார்த்த பூமியான விவசாய நிலம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:38 AM

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எருமப்பட்டி:பழையபாளையம் ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாததால், ஏராளமான விவசாய நிலங்கள் வானம் பார்த்த பூமியாக மாறியுள்ளன.

எருமப்பட்டி யூனியன், பழையபாளையத்தில், 150 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய ஏரி உள்ளது. கொல்லிமலையில் மிக கனமழை பெய்தால், அங்கிருந்து வரும் மழைநீர் காட்டாற்று வெள்ளமாக மாறி, பழையபாளையம் ஏரிக்கு தண்ணீர் வரும் வகையில் நீர்வழிப்பாதை உள்ளது. இந்த தண்ணீரால், சிவநாய்க்கன்பட்டி, போடிநாய்க்கன்பட்டி, பழையபாளைம் உள்ளிட்ட, 20 கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகள் பாசன வசதி பெற்றுவந்தன. மேலும், ஏரியை ஒட்டியுள்ள, 100 ஏக்கர் விவசாய நிலங்களுக்கு மதகுகள் மூலம் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது.

இந்த தண்ணீரில், நுாற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் நெல், பருத்தி, மாக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை பயிரிட்டு வந்தனர். கடந்த, இரண்டு ஆண்டாக கொல்லிமலையில் போதிய மழை இல்லாததால், ஏரிக்கு தண்ணீர் வரவில்லை. இதனால், ஓராண்டுக்கும் மேலாக பழையபாளையம் ஏரியில் தண்ணீரின்றி வறண்டதால், இப்பகுதி விவசாய நிலங்கள், 'வானம் பார்த்த பூமியாக' மாறியுள்ளன.

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