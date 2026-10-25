பனை மரம் வெட்டுவதற்கு கலெக்டர் அனுமதி கட்டாயம்

ADDED : அக் 24, 2026 05:43 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்ட அறிக்கை: 'நீர்நிலைகளின் காவலன்'
என்றழைக்கப்படும், பனை மரங்கள், கைவினை பொருட்கள் தயாரிக்கவும், மண்
வளம் மற்றும் நீர் சேமிப்பை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
தமிழகத்தின்
மாநில மரமான பனை மரம், பல குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரமாக
இருப்பதுடன், சுற்றுச்சுழல் பாதுகாப்பு போன்ற பல பயன்களை
கொண்டுள்ளதால், பனை மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அரசு,
மூன்றாண்டுகளாக பனை மேம்பாட்டு இயக்கத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
தொடர்ந்து, 2025 செப்., 12ல், தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டு, பனை
மரங்கள் வெட்ட மாவட்ட கலெக்டரின் அனுமதி பெறப்படாத வரை, மரம்
வெட்டக்கூடாது என கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
150 ஆண்டு ஆயுட்காலம்
கொண்ட பனைமரத்தை, செங்கல் சூளை, தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்கு அழித்து
வருவதால், அதை தடுக்கும் வகையில், பனை மரங்கள் வெட்ட அரசின் வழிகாட்டு
நெறிமுறைப்படி, முதலில் உழவர் செயலியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பின்,
வட்டார மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பு குழுவின் அனுமதி பெற வேண்டும்.
அவ்வாறு வெட்டப்படும் மரத்திற்கு ஈடாக, ஒரு பனை மரத்திற்கு, 10 பனை
மரக்கன்றுகள் நட்டு வளர்க்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.