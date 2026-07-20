விபத்து ஏற்படுத்திய போதை ஆசாமி மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைப்பு
விபத்து ஏற்படுத்திய போதை ஆசாமி மக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:40 AM
நாமக்கல்:'குடி'போதையில் காரை ஓட்டி வந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய நபரை, பொதுமக்கள் பிடித்து நையப்புடைத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
கர்நாடகா
மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சரவணன், 48; இவர், தன் குடும்பத்தினருடன்,
'ஹூண்டாய் ஐ20' காரில், திருச்சியில் உள்ள சமயபுரம் மாரியம்மன்
கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு, நாமக்கல் வழியாக, நேற்று மதியம், 2:00
மணிக்கு, கர்நாடகாவிற்கு காரில் திரும்பினர். நாமக்கல்-திருச்சி
சாலையில் உள்ள பொன்விழா நகர் அருகே கார் சென்றபோது, எதிரே உள்ள
சாலையில் நாமக்கல் வேப்பனம் பகுதியை சேர்ந்த ஜீவா, 40, என்பவர் தனது,
'சிப்ட் டிசையர்' காரை திடீரென வளைவில் திருப்பியுள்ளார். அப்போது,
எதிர் திசையில் கார் வருவது தெரியாமல், இரண்டு கார்களும் நேருக்கு நேர்
மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் ஒருவரும் காயமின்றி உயிர்
தப்பினர்.
விபத்தை ஏற்படுத்திய ஜீவா, மதுபோதையில் காரை ஓட்டி
வந்தது தெரியவந்து. அவரை பிடித்த பொதுமக்கள், தர்ம அடி கொடுத்தனர்.
தகவலறிந்த நாமக்கல் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று, ஜீவாவை
மீட்டு, நாமக்கல் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில்
சேர்த்தனர். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தீவிர
விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.