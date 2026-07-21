சவுரிபாளையம் புனித மரிய மதலேனாள் திருத்தலத்தில் நாளை தேர்த்திருவிழா
சவுரிபாளையம் புனித மரிய மதலேனாள் திருத்தலத்தில் நாளை தேர்த்திருவிழா
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:00 AM
ராசிபுரம்
ராசிபுரம் அருகே, மதியம்பட்டி சவுரிபாளை-யத்தில், புனித மரிய மதலேனாள் திருத்தலம் உள்ளது. இந்த திருத்தலத்தில், ஆண்டுதோறும் தேர்த்திருவிழா கோலாகலமாக நடப்பது வழக்கம். அதன்படி இந்தாண்டு விழா, கடந்த, 13ல், திருப்பலி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி-யது. நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு நவநாள் திருப்-பலி, மாலை 6:30 மணிக்கு, சோழசிராமணி பங்கு தந்தை மைக்கேல் அருள்ராஜ் தலைமையில், நவநாள் திருப்பலி நடந்தது.
இன்று காலை, 8:30, 11:00 மணிக்கு நவநாள் திருப்பலி, மாலை, 3:00 மணிக்கு, சேலம் அருட்-பணி ஸ்டேன்லி குழுவினரின் நற்கருணை ஆரா-தனை, மாலை, 6:30 மணிக்கு, சேலம் குழந்தை-யேசு பேராலயம் அதிபர் ஜெய் பெர்னார்டு ஜோசப் தலைமையில் ஆசீர்வாத திருப்பலியும் தொடர்ந்து, இரவு, 11:00 மணிக்கு வேண்டுதல் தேர் பவனியும் நடக்கிறது.
நாளை அதிகாலை, 5:30 மணிக்கு, சேலம் மறை-மாவட்ட புதிய குருக்கள் தலைமையில் திருப்பலி நடக்கிறது. காலை, 7:15 மணிக்கு, ஆயருக்கு வர-வேற்பும், காலை, 7:30 மணிக்கு, சேலம் மறைமா-வட்ட ஆயர் அருள்செல்வம் ராயப்பன் தலை-மையில் திருவிழா திருப்பலி நடக்கிறது. காலை, 10:00 மணிக்கு, மைசூர் மறைமாவட்ட ஆயர் பிரான்சிஸ் செராவா தலைமையில், கன்னட மொழி கூட்டுப்பாடற் திருப்பலி நடக்கிறது. மதியம், 12:00 மணிக்கு, சேலம் மறைமாவட்ட பொருளாளர் டேவிட் ஸ்டேன்லி குமார் தலை-மையில், சிறப்பு திருப்பலி நடக்கிறது.
மாலை, 2:00 மணிக்கு, பெங்களூரு புனித பேதுரு குருத்துவக்கல்லுாரி அருட்பணி ஜூடுநிர்மல் தாஸ் தலைமையில், இறைச்செய்தி, நற்கருணை ஆசீர், மாலை, 5:00 மணிக்கு, சேலம் மறைமா-வட்ட முன்னாள் மேயர் சிங்கராயன் தலை-மையில், குணமளிக்கும் திருப்பலி நடக்கிறது. நள்ளிரவு, 12:00 மணிக்கு, புனிதையின் அலங்கார தேர்பவனி கோலாகலமாக நடக்கிறது.