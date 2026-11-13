விபத்து ஏற்படுத்திய மின்கம்பம் வேறிடத்தில் மாற்றி அமைப்பு
விபத்து ஏற்படுத்திய மின்கம்பம் வேறிடத்தில் மாற்றி அமைப்பு
UPDATED : நவ 05, 2026 06:08 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:03 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
பழைய நீதிமன்ற சுற்றுச்சுவர் சாலையை ஆக்கிரமித்திருந்ததால்,
அப்பகுதியில் தொடர்ந்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்ததுடன்,
அடிக்கடி விபத்தும் நடந்து வந்தது.
புதிய அரசு அமைந்தபின், அப்பகுதி
மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்,
கலெக்டரிடம் பேசி அந்த பழைய சுற்றுச்சுவரை இடிக்க ஏற்பாடு செய்தார்.
அதை தொடர்ந்து, அங்கிருந்த மின்கம்பம் சாலையை ஒட்டியே ஆபத்தான
நிலையில் இருந்தது.
கடந்த, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்,
கவுண்டம்பாளையத்தில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மரை திறந்து வைத்து அமைச்சர்
பேசுகையில், ''ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில்
திருவிழா தொடங்க உள்ளதால், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள இந்த
மின்கம்பத்தை பேரிடர் மேலாண்மை விதிகளின் கீழ் உடனடியாக அகற்ற
வேண்டும்,'' என, மின்வாரிய அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, இடையூறாக இருந்த மின்கம்பத்தை அகற்றி, வேறிடத்தில்
மாற்றி அமைத்தனர். புதிய இடத்தில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட மின்கம்ப
பணிகளை, நேற்று அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் பார்வையிட்டார்.