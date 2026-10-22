விவசாயிக்கு வெட்டு தப்பி ஓடியவர் கைது

ADDED : அக் 11, 2026 04:52 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அருகே, ஊனந்தாங்கல் சூலக்கல் புதுாரை சேர்ந்தவர் செல்லமுத்து மகன்
சீனிவாசன், 40; விவசாயி. இவரது பக்கத்து தோட்டத்தை சேர்ந்தவர்
பழனிசாமி மகன் முருகேசன், 46; இருவருக்கும் வழித்தொடர்பாக, நேற்று
முன்தினம் தகராறு ஏற்பட்டது.
அப்போது ஆத்திரமடைந்த
முருகேசன், அரிவாளால் சீனிவாசனை சரமாரியாக வெட்டினார். காயமடைந்த
சீனிவாசனை மீட்ட பொதுமக்கள், அவரை மீட்டு ராசிபுரம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு
முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மேல்
சிகிச்சைக்கு, சேலத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து
ஆயில்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து,
தலைமறைவாக இருந்த முருகேசனை தேடி வந்தனர். இந்நிலையில்,
தலைமறைவாக இருந்த முருகேசனை, நேற்று ஆயில்பட்டி போலீசார் கைது செய்து
சிறையில் அடைத்தனர்.