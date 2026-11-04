கல்லறை திருநாள் அனுஷ்டிப்பு

ADDED : நவ 03, 2026 06:08 AM
நாமக்கல்; கல்லறை திருநாளான, நேற்று கிறிஸ்தவர்கள், இறந்த தங்களது உறவினர்கள் மோட்சமடைய வேண்டி, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி, பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டனர்.
கிறிஸ்தவர்கள், ஆண்டுதோறும், நவ., 2ல், இறந்த தங்களது உறவினர்களை வழிபடும் வகையில், 'கல்லறை' திருநாளாக கொண்டாடுகின்றனர். அன்றைய தினம், கல்லறைக்கு சென்று சுத்தம் செய்து, பூக்களால் அலங்கரிக்கின்றனர். பின், மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைத்து, இறந்த ஆத்மாக்கள் மோட்சமடைய வேண்டும் என்பதற்காக, பிராத்தனையில் ஈடுபடுவர். அதன்படி, நாமக்கல் அடுத்து மோகனுார் பகுதியை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்கள், காட்டுப்புத்துார் சாலையில் உள்ள புனித செல்வநாயகியம்மாள் ஆலய வளாக கல்லறையில் வழிபட்டனர். அதேபோல், ஆர்.சி.பேட்டப்பாளையத்தை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர்களும், இறந்தவர்களின் கல்லறையை சுத்தம் செய்து, மலர்களால் அலங்கரித்து, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வழிபட்டனர்.முன்னதாக, பங்குத்தந்தை ஸ்டீபன் ராஜ் தலைமையில், காலை, 7:30 மணிக்கு, சிறப்பு திருப்பலி நடந்தது. நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கல்லறைகளில், கிறிஸ்தவர்கள், 'இறந்த தங்களது உறவினர்கள் மோட்சமடைய வேண்டும்' என, பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்