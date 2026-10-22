மின் இணைப்புக்கு போலி ஆவணம் கொடுத்ததாக நகராட்சி மீது குற்றச்சாட்டு
மின் இணைப்புக்கு போலி ஆவணம் கொடுத்ததாக நகராட்சி மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 08, 2026 03:36 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் புதிய கட்டடங்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
ராசிபுரம்
நகராட்சிக்குட்பட்ட பாரதிதாசன் சாலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள
வணிக வளாக கட்டடத்திற்கு மின் இணைப்பு பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்
இணைப்பை பெறுவதற்கு நகராட்சி கமிஷனரின் கையெழுத்து மற்றும் நகராட்சி
முத்திரை ஆகியவை போலியாக பயன்படுத்தப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக, பத்து ரூபாய் இயக்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் நல்வினை
விசுவராஜ் தலைமையில், 10க்கும் மேற்பட்டோர், ராசிபுரம் பழைய பஸ்
ஸ்டாண்டிலிருந்து ஊர்வலமாக சென்று, ராசிபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
புகார் மனு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, நல்வினை விசுவராஜ், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
நகராட்சி
கமிஷனரின் கையெழுத்து மற்றும் நகராட்சி முத்திரையை போலியாக
பயன்படுத்தி, 200க்கும் மேற்பட்ட போலி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு,
மின்வாரியம் மூலம் புதிய மின் இணைப்புகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக, தடை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் வணிக வளாக
கட்டடத்திற்கு நகராட்சி கமிஷனரின் கையெழுத்து மற்றும் முத்திரையை
போலியாக தயார் செய்து கட்டடப் பணி முடிப்பு சான்றிதழ் பெறப்பட்டு மின்
இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நகராட்சிக்கு பெரிய அளவில்
வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த, ஐந்தாண்டுகளில் ராசிபுரம்
பகுதியில் நகராட்சி விதிமுறைகளுக்கு முரணாக, 200க்கும் மேற்பட்ட
கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் நகராட்சிக்கு, 200 கோடி
ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து
விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து,
ராசிபுரம் நகராட்சி சேர்மன் கவிதா கூறுகையில் ''என் மீது
கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் பொய்யானது. கட்டட அனுமதி,
தடையில்லா சான்று ஆகியவை அரசு விதிகளுக்குட்பட்டு நகராட்சி
அலுவலர்களால் வழங்கப்படக்கூடியவை. இதில் நகராட்சி தலைவருக்கோ
அல்லது நகர்மன்றத்திற்கோ கையெழுத்திட்டு வழங்கும் அதிகாரம்
கிடையாது. நிலைமை இவ்வாறு இருக்க, என் மீது புகார் தெரிவிப்பது
உள்நோக்கம் கொண்டது. அவதுாறு பரப்புவோர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.