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போஸ்டர் ஒட்டிய சுவர்களில் தேசியக்கொடி வரைந்து அசத்தல்

போஸ்டர் ஒட்டிய சுவர்களில் தேசியக்கொடி வரைந்து அசத்தல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:54 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:54 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் பொது இடங்களில், பல்வேறு விளம்பர போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு அலங்கோலமாக காட்சியளித்தன.

இந்நிலையில், நாமக்கல் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நாமக்கல் ஜவகர் சிறுவர் மன்றம் சார்பில், நகரை துாய்மையாகவும், போஸ்டர் இல்லா பகுதியாகவும் மாற்றும் நோக்கில், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

இதன் ஒரு பகுதியாக, நாமக்கல் குளக்கரை பூங்கா சாலையில், சுவரில் ஒட்டப்பட்டிருந்த போஸ்டர்களை அகற்றி, ஓவியம் கற்கும் மாணவ, மாணவியரை கொண்டு, அந்த சுவர்களில், தேசிய கொடியை வரைந்து, 'பொது இடங்களில் இனி போஸ்டர்கள் ஒட்டாமல் இருக்க வேண்டும்' என்ற சமூக விழிப்புணர்வை பொதுமக்களிடம் ஏற்படுத்தினர்.

நாமக்கல் மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் திருமூர்த்தி, நாமக்கல் ஜவகர் சிறுவர் மன்ற மாவட்ட திட்ட அலுவலர் தில்லை சிவக்குமார், ஓவிய ஆசிரியர்கள் வெங்கடேசன், விஜய

குமார், சிவக்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்று, மாணவ, மாணவியரை ஊக்குவித்தனர்.

அதில், 50-க்கும் மேற்பட்ட ஓவியம் பயிலும் மாணவ, மாணவியர் உற்சாகமாக பங்கேற்று, சுவர் ஓவியங்கள் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, துாய்மை மற்றும் பொது இடங்களில் போஸ்டர் ஒட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினர். இந்த முயற்சிக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

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