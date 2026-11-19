பாரம்பரிய தொழிலில் வடமாநிலத்தவர் விரும்பி வாங்கி செல்லும் பொதுமக்கள்
பாரம்பரிய தொழிலில் வடமாநிலத்தவர் விரும்பி வாங்கி செல்லும் பொதுமக்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 06:17 AM
எருமப்பட்டி:வடமாநிலத்தவர்கள்
பிழைப்பு தேடி, தமிழகத்திற்கு படையெடுத்து வருகின்றனர்.
இதில்,
பெரும்பாலானோர், தங்களின் பாரம்பரிய தொழிலை கைவிடாமல் செய்து
வருகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, எருமப்பட்டி ஒன்றியம், பவித்திரம்
சாலையோரம், இரும்பு பட்டறை தொழிலை பரம்பரை, பரம்பரையாக செய்து
வரும், மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள்,
குடும்பத்துடன் முகாமிட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் இரும்பு பட்டைகளை
சூடேற்றி, சம்மட்டியால் அடித்து, அரிவாள், கோடாரி, கத்தி
உள்ளிட்டவற்றை தயாரித்து விற்பனை செய்கின்றனர். இவற்றை,
வெளிப்படையாக செய்வதால், அந்த வழியாக செல்வோர் பலர், வாகனங்களை
நிறுத்தி ஆர்வத்துடன் கருவிகளை வாங்கி செல்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, வடமாநில தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள், பிழைப்பு தேடி தமிழகம் வந்தாலும், பாரம்பரிய தொழில் அழிந்துவிடக்கூடாது
என்பதற்காக, இவற்றை தயாரித்து விற்பனை செய்துவருகிறோம்.
மத்திய
பிரதேசத்தை காட்டிலும், தமிழக மக்கள் அதிக ஆர்வமுடன் இரும்பு
கருவிகளை வாங்கவும், பட்டை தீட்டவும் செய்கின்றனர். இதனால் எங்கள்
வாழ்வாதாரம் உயர்கிறது. நாங்கள், 15 நாட்கள் வரை ஒரே இடத்தில்
முகாமிடுகிறோம். பின் மற்றொரு கிராமத்துக்கு சென்றுவிடுவோம்.
கிராமப்புறங்களில் தான் இரும்பு கருவிகளின் பயன்பாடு அதிகளவில்
இருக்கும். நாங்கள் தயார் செய்யும் அரிவாள்-, 300 ரூபாய், பெரிய கோடரி,-
650, சிறிய கோடரி, 450, இறைச்சி வெட்ட பயன்படுத்தும் கத்தி, 200, 100,
களைவெட்டும் கருவி-, 200, 400, உளி, 100 என்ற விலையில் விற்பனை
செய்கிறோம்.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.