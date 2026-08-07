/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ ஆடி வெள்ளியையொட்டி குண்டுமல்லி விலை கிடுகிடு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:45 AM
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எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி
யூனியன் அலங்காநத்தம், கோம்கை, பொட்டிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட
பல்வேறு பகுதிகளில் குண்டுமல்லிகை பூ பயிரிடப்பட்டுள்ளது.
பூக்களை
விவசாயிகள், நாமக்கல், கரூர், ஈரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடக்கும்
தினசரி பூ மார்க்கெட்டிற்கு அனுப்பி வருகின்றனர். இந்நிலையில்,
முகூர்த்த தினங்கள் முடிந்து ஆடி மாதம் பிறந்ததையடுத்து, குண்டுமல்லி
பூக்கள் விலை கிலோ, 300 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. இன்று ஆடி
வெள்ளிகிழமையையொட்டி, நேற்று குண்டுமல்லி விலை உயர்ந்து கிலோ,
600 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.