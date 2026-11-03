/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ சாய துணி அலசியவர்கள் போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 06:01 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, கொக்கராயன்பேட்டை ஆற்றுப்பகுதியில், ஈரோட்டில் இருந்து
இரவில் லாரிகளில் சாய துணிகளை கொண்டுவந்து அலசி வந்துள்ளனர்.
அதன்படி,
நேற்று முன்தினம் இரவு, ஈரோட்டில் இருந்து லாரியில் கொண்டு வரப்பட்ட
சாய துணிகளை, கொக்கராயன்பேட்டை ஆற்றுப்பகுதிக்கு கொண்டு வந்து
அலசி கொண்டிருந்தனர். இதையறிந்த அப்பகுதி மக்கள் சிலர்,
ஆற்றுப்பகுதிக்கு சென்று, சாய துணிளை அலசிக்கொண்டிருந்தவர்களை
கையும், களவுமாக பிடித்தனர். பின், கொக்கராயன்பேட்டை போலீசில்
ஒப்படைத்தனர்.