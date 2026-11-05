சர்வீஸ், உதிரி பாகம் விற்பனையில் ஒரே விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்
சர்வீஸ், உதிரி பாகம் விற்பனையில் ஒரே விலையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்
ADDED : நவ 04, 2026 07:00 AM
நாமக்கல்:'மொபைல்
சர்வீஸ், உதிரி பாகங்களுக்கான விற்பனையில், ஒரே விலை கொள்கையை
கடைப்பிடிக்க வேண்டும்' என, பொதுக்குழுவில் தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
நகர மொபைல் சேல்ஸ் மற்றும் சர்வீஸ் அசோசியேசன்
பொதுக்குழு கூட்டம், நாமக்கல்லில் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் பத்மநாபன்
தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ராகவன், பொருளாளர் சுரேஷ் ஆகியோர் முன்னிலை
வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், மொத்த விலை கடைகளில், சில்லறை விற்பனையை
தவிர்த்து, மொத்த விற்பனை மட்டும் மேற்கொள்ள வேண்டும். சங்கத்தின்
சார்பில், மொபைல் போன் சர்வீஸ் மற்றும் உதிரி பாகங்களுக்கான விலையை
நிர்ணயம் செய்து, ஒரே விலை கொள்கையை அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
'தள்ளுபடி' என்ற பெயரில், தரமற்ற பொருட்கள் விற்கப்படுவதால்,
அனைத்து கடைகளின் நம்பிக்கை பாதிக்கப்படுகிறது. இதை தடுக்க வேண்டும்
என்பது உள்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்
பட்டன.
நகர தலைவர் ரிஜ்வான், நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.