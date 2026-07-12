நம் அருவியில் கொட்டிய தண்ணீர் சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலம்
நம் அருவியில் கொட்டிய தண்ணீர் சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:29 AM
சேந்தமங்கலம்:கொல்லிமலையில் உள்ள நம் அருவியில் நீண்ட நாட்களுக்கு பின் கொட்டிய தண்ணீரில் சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள மலைவாசஸ்தலமான கொல்லிமலைக்கு அரசு விடுமுறை மற்றும் வார விடுமுறை தினங்களில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வருவது வழக்கம். அதேபோல் வார விடுமுறையை கொண்டாட, நேற்று பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் கொல்லிமலை நோக்கி படை எடுத்தனர். கடந்த, 2 மாதங்களுக்கு மேலாக கொல்லிமலை சுற்று வட்டாரத்தில் மழை இல்லாத காரணத்தால் அருவிகளில் நீர்வரத்து முற்றிலும் குறைந்தது. குறிப்பாக தண்ணீர் வரத்து நின்றதால் நம் அருவி நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் மாசிலா அருவி நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்லும் பாதை மூடப்பட்டது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் பெருத்த ஏமாற்றமடைந்தனர்.இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வார காலமாக அவ்வப்போது கொல்லிமலையில் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வந்தது. அதேசமயம், நேற்று முன்தினம் இரவு நல்ல காற்றுடன் கொல்லிமலை வட்டாரத்தில் கன மழை பெய்தது. இதனால், நம் அருவி நீர்வீழ்ச்சியில், 50 நாட்களுக்கு பிறகு தண்ணீர் கொட்டியது. இதைக்கண்ட சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலம் அடைந்தனர். தொடர்ந்து தங்களது குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர்.