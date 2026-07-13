/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மாரியம்மன் கோவிலில் தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:56 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
அடுத்துள்ள பட்டத்தையன் குட்டை கிராமத்தில் மஹா மாரியம்மன் கோவில்
அமைந்துள்ளது.
இக்கோவில் திருவிழாவையொட்டி, நேற்று காலை
காந்திபுரம் கிருஷ்ணர் கோவிலில் இருந்து தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
நடந்தது. முன்னதாக, கடந்த வாரம் காப்பு காட்டுதலுடன் திருவிழா தொடங்கியது. தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடந்தது.
விழாவின்
முக்கிய நிகழ்வான தீர்த்தக்குட ஊர்வலம், நேற்று காலை
வாணவேடிக்கையுடன் நடந்தது. பால் மற்றும் தீர்த்தம் கொண்டு
அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில்
தீபாராதனை நடந்தது. நிறைவாக பக்தர்களுக்கு அன்னதானம்
வழங்கப்பட்டது. திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான பொங்கல் மாவிளக்கு,
இன்று நடக்கிறது. தொடர்ந்து அலகு குத்துதல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.