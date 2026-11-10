நீர் தேக்கத்தில் தண்ணீர் இருப்பால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் இல்லை
நீர் தேக்கத்தில் தண்ணீர் இருப்பால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் இல்லை
ADDED : நவ 09, 2026 05:34 AM
பள்ளிப்பாளையம்,:ஓடப்பள்ளி
தடுப்பணை நீர்தேக்க பகுதியில் போதியளவு தண்ணீர் தேக்கி
வைக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தாண்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது
என, நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
பள்ளிப்பாளையம் அருகே, ஓடப்பள்ளி
பகுதியில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை உள்ளது. காவிரி ஆற்றில்
வரும் தண்ணீரை, இந்த தடுப்பணை நீர்தேக்க பகுதியில், 10 கி.மீ.,
துாரத்திற்கு தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு, மின் உற்பத்தி நடக்கும்.
ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அடிப்படையில் ஏற்றம், இறக்கத்துடன் மின்
உற்பத்தி நடக்கும்.
மேலும், இந்த ஓடப்பள்ளி தடுப்பணை நீர் தேக்க
பகுதியான ஆவத்திபாளைளயம் என்ற இடத்தில் தேக்கி வைக்கப்பட்ட
தண்ணீரை எடுத்து சுத்திகரிக்கப்பட்டு, பள்ளிப்பாளையம்,
திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட பகுதி மக்களுக்கு குடி
நீராக
வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து குறையும் போது,
தடுப்பணை நீர்தேக்க பகுதியில் குடிநீருக்கு தேவையான தண்ணீர் இருப்பு
எப்போதும் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
கடந்த, ஓரிரு
மாதங்களுக்கு மேலாக ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த ஓரிரு வாரங்களாக காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து
குறைந்துவிட்டது. இதனால் மின் உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டது.
ஆனால், குடிநீருக்கு தேவையான தண்ணீர், தடுப்பணை நீர்தேக்கத்தில்
தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தாண்டு குடிநீர் தட்டுப்பாடு
ஏற்படாது என, நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.