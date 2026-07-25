கைலாசநாதர் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:33 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு கைலாசநாதர் கோவிலில், அருள்நெறி வார வழிபாட்டு திருக்கூட்டமும், திருவிளக்கு பூஜை விழா கமிட்டியும், ஸ்ரீசாரதா தேவா சமேதி மற்றும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா ஆசிரமமும் இணைந்து, 26ம் ஆண்டு, 1,008 திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.
சுந்தரம் குருக்கள் மற்றும் சத்ரோஜாதம் குருக்கள் ஆகியோர் கடவுள் வாழ்த்து பாடினர். அருள்நெறி வார வழிபாட்டு திருக்கூட்டம் தலைவர் தியாகராஜன் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ராஜேஷ்வரன் வரவேற்றார். மதுரை ராஜராஜேஸ்வரி ஆசிரமம், ஸ்ரீவித்யாம்பாள் சரஸ்வதி லலிதா சகஸ்ரநாம வழிபாடு நடத்தினார். ஒகேனக்கல், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா ஆசிரமம், சுவாமி ஸ்ரீராமானந்தா மற்றும் கடலுார் சிவசக்தி குழு சுவாமி மேகானந்தா ஆகியோர் லலிதா சகஸ்ரநாம வழிபாடு நடத்தினர். கடவுள் சேவைகளை சிறப்பாக செய்து வரும், 32 பேருக்கு பாரட்டி பட்டம் வழங்கி, கவுரவிக்கப்பட்டனர். 1,008 விளக்கு பூஜை வழிபாடு சிறப்பாக நடந்தது. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.