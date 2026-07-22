மோகனுாரில் லாட்டரி விற்பனை மூவர் கைது: ரூ.1.88 லட்சம் பறிமுதல்
மோகனுாரில் லாட்டரி விற்பனை மூவர் கைது: ரூ.1.88 லட்சம் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:55 AM
மோகனுார்:மோகனுார்
போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில், தமிழக அரசால் தடை
செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டு விற்பனை செய்வதாக, போலீசாருக்கு தகவல்
கிடைத்தது.
இதையடுத்து, எஸ்.ஐ., சீனிவாசன் தலைமையில் போலீசார்,
பல்வேறு இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, மோகனுாரில்
இருந்து வளையப்பட்டி செல்லும் சாலை, குலாளர் தெருவில் உள்ள சந்தோஷ்
வீட்டிற்கு அருகில், சந்தேகத்திற்கு இடமாக நின்று
கொண்டிருந்தவர்களிடம் சோதனை செய்ய முயன்றபோது, அவர்கள் தப்பி
ஓடினர். அவர்களை போலீசார் விரட்டி சென்று மடக்கி பிடித்து விசாரணை
செய்தனர்.அதில், மோகனுாரை சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம் மகன் சந்தோஷ்,
23, பாலசுப்ரமணி மகன் சவுந்தர்ராஜன், 25, பாலச்சந்தர் மகன் கவின்
கிஷோர், 20, என்பது தெரியவந்தது. அதில் கவின் கிஷோர், எம்.எஸ்சி.,
முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். அவர்களிடம் நடத்திய சோதனையில்,
லாட்டரி டிக்கெட்டுகள் இருப்பது தெரியவந்தது. அவற்றை பறிமுதல்
செய்த போலீசார், 1.88 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், நான்கு மொபைல் போன்களை
பறிமுதல் செய்தனர்.
தகவலறிந்த டி.எஸ்.பி., ராஜேஸ்வரன், லாட்டரி
விற்பனை செய்தவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினார். தொடர்ந்து,
வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சந்தோஷ், கவின் கிஷோர்,
சவுந்திரராஜன் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனர்.