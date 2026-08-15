சேந்தமங்கலம் அருகே காரில் வந்தவரை முகமூடி அணிந்த மூவர் தாக்க முயற்சி
சேந்தமங்கலம் அருகே காரில் வந்தவரை முகமூடி அணிந்த மூவர் தாக்க முயற்சி
ADDED : ஆக 14, 2026 06:05 AM
சேந்தமங்கலம்:நாமக்கல்
மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் அடுத்துள்ள ராமநாதபுரம் புதுார் பகுதியை
சேர்ந்தவர் ரவி, 58. இவரது மகன் சந்தோஷ், ஒப்பந்த பணிகளுக்கு லாரியில்
கட்டுமான பொருட்களை சப்ளை செய்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று
மாலை சந்தோஷ் ராமநாதபுரம் புதுார் அரசமரம் அருகே, தனது காரில் வேலை
நிமித்தமாக வந்துள்ளார்.
அப்போது அங்கு ஒரே டூவீலரில், முகமூடி
அணிந்து வந்த மூவர், சந்தோஷ் கார் அருகே சென்று ஏதோ பேச முயன்றுள்ளனர்.
அப்போது டூவீலரில் இருந்த ஒருவர், திடீரென சந்தோஷை அடிக்க
ஆரம்பித்துள்ளார். உடனே சந்தோஷ் சுதாரித்து, கார் கண்ணாடியை மேலே
ஏற்றி தன்னை காத்துக் கொண்டார். அப்போது மூவரும் அங்கிருந்து,
டூவீலரில் வேகமாக தப்ப முயற்சி செய்தனர். சந்தோஷ் தனது காரை வேகமாக
இயக்கி, டூவீலரின் பின்னால் மோதியுள்ளார். இதில் நிலைதடுமாறி அருகே
இருந்த வயல் வெளியில், டூவீலருடன் மூவரும் விழுந்துள்ளனர்.
சந்தோஷ்
காரை விட்டு இறங்கி, அவர்களை பிடிப்பதற்குள் மூவரும் டூவீலரை அங்கேயே
விட்டு விட்டு தப்பி ஓடினர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சேந்தமங்கலம்
இன்ஸ்பெக்டர் அந்தோணி மைக்கேல் தலைமையிலான போலீசார், அங்கிருந்த
சிசிடிவி ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்து டூவீலரில் வந்த மர்ம நபர்கள் யார்;
எதற்காக சந்தோஷை தாக்க முயற்சி செய்தனர் என்பது குறித்து விசாரித்து
வருகின்றனர்.