பாய்ச்சல் அருகே லாரி கவிழ்ந்து விபத்து மூன்று டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
பாய்ச்சல் அருகே லாரி கவிழ்ந்து விபத்து மூன்று டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
ADDED : நவ 02, 2026 05:58 AM
ராசிபுரம்:பாய்ச்சல்
அருகே, லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், கோழிப்பண்ணைகளுக்கு
கடத்த முயன்ற, மூன்று டன் ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
சேலம்
மாவட்டத்தில் இருந்து நாமக்கல் நோக்கி, நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:30
மணிக்கு லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. இந்த லாரியை, சேலம் மாவட்டம்,
மல்லுாரை சேர்ந்த குமரவேல், 35, ஓட்டி வந்தார். அந்த லாரி,
புதுச்சத்திரம் அருகே உள்ள பாய்ச்சல் பகுதிக்கு வரும்போது
எதிர்பாராதவிதமாக டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம்
கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில், குமரவேல் பலத்த
காயமடைந்தார்.
விபத்து நடந்த சத்தம்கேட்டு அப்பகுதியில் இருந்த
பொதுமக்கள் ஓடிவந்து, இடிபாடுகளில் சிக்கி காயமடைந்த டிரைவர்
குமரவேலை மீட்டனர். பின், அவரை சிகிச்சைக்காக நாமக்கல் அரசு
மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை
அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்து குறித்து தகவலறிந்த
புதுச்சத்திரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை
நடத்தினர். அப்போது விபத்துக்குள்ளான லாரியில் மூட்டை மூட்டையாக
ரேஷன் அரிசி ஏற்றி வரப்பட்டது கண்டு
பிடிக்கப்பட்டது.
இதை
தொடர்ந்து, புதுச்சத்திரம் போலீசார் மாவட்ட உணவுப்பொருள் கடத்தல்
தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு
வந்த உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார், விபத்துக்குள்ளான
லாரியில் இருந்த, 3 டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில், ரேஷன் அரிசியை சேலத்தில் இருந்து நாமக்கல் மாவட்டத்தில்
உள்ள கோழிப்பண்ணைகளுக்கு தீவனத்திற்காக சட்டவிரோதமாக கடத்தி
வந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி
வருகின்றனர்.