ஆகம கோவில் குறித்து தகவல் தெரிவிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
ஆகம கோவில் குறித்து தகவல் தெரிவிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 05:12 AM
ராசிபுரம்,:ஆகம கோவில்கள் குறித்த விபரங்களை தெரிவிக்க, கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் சார்பில், வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
சென்னை
உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவின் படி, தமிழகத்தில் உள்ள இந்து
சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிலுள்ள கோவில்களில், ஆகம
விதிகளின்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்களை கண்டறிவதற்காக அரசு
கடந்த, 2025 அக்., 6 அன்று, 5 நபர்களை கொண்ட குழுவை அமைத்து ஆணை
வெளியிட்டது. கோவில்களின் ஆகமம் குறித்த விபரங்கள், இந்து சமய
அறநிலையத்துறை மண்டல இணை ஆணையர் மற்றும் உதவி ஆணையர்களால் குழுவின்
முன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கை
குழுவினால் கவனமாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.
ஆகம குழுவினரால்
பரிசீலிக்கப்பட்ட, 34,971 கோவில் தொடர்பான விபரங்கள் துறையின்
இணையதளத்தில் கடந்த ஆக., 25 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இது குறித்த
விபரங்களில் விடுதல் ஏதேனும் இருப்பின் அல்லது கருத்துரு இருப்பின்,
செப்., 25க்குள் தெரிவித்திட கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும், கூடுதல்
கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு கடந்த அக்., 10ம் தேதிக்குள் தெரிவித்திட
கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற
மதுரை கிளை கடந்த அக்., 23 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின்படி,
இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள
ஆகமக் குழுவினால் பரிசீலிக்கப்பட்ட கோவில் குறித்த விபரங்கள்
தொடர்பாக, வரும், 25 வரை பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்து மற்றும்
ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
ஆகம
விதிகளின்படி, நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோவில்களை கண்டறிவதற்காக
அமைக்கப்பட்ட குழுவிற்கு, தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத்துறை
ஆணையர் அலுவலகம், 119, உத்தமர் காந்தி சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை,
34 என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது துறையின் இணையதளம்
வாயிலாகவோ வரும், 25க்குள் தெரிவித்திட குழுவினரால் கேட்டுக்
கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.