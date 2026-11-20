/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/குதிரை நடனத்துடன் சென்ற தீர்த்தக்குட ஊர்வலம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:38 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம் அடுத்துள்ள பள்ளம்பாறை கிராமத்தில், விஜய கணபதி கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவையொட்டி, நேற்று காலை தீர்த்தக்குட ஊர்வலம் நடந்தது.
சில நாட்களுக்கு முன்பு முகூர்த்தக்கால் நடப்பட்டது. நேற்று காலை பக்தர்கள் தீர்த்தக்குட ஊர்வலம் சென்றனர். ஊர்வலத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட இரண்டு குதிரைகள் சென்றன. தொடர்ந்து வாத்தியங்கள் இசைக்க, அதற்கு தகுந்தபடி குதிரைகள் நடனமாடியபடி சென்றது. நேற்று மாலை முதல் கால யாகபூஜை நடந்தது. இன்று இரண்டாம் கால யாக பூஜை நடைபெற்ற பின், காலை 8:00 மணியளவில் கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.