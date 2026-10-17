'நஞ்சில்லா தேசத்தை உருவாக்கணும்'

ADDED : அக் 17, 2026 06:58 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் அலுவலக வளாகத்தில், வேளாண் துறை
சார்பில், 'சர்வதேச பெண் விவசாயிகள் தினம்' கொண்டாடப்பட்டது.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குனர் (பொ) பிரேமா தலைமை வகித்து பேசுகையில்,
''தற்போது, வேளாண் ஓர் முக்கிய தொழிலாக உள்ள நம் இந்தியாவில்,
தமிழகத்தில் பெண் விவசாயிகளே அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளனர்.
குறிப்பாக, ஆண் விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய நிலையில், பெண்
விவசாயிகள் திகழ்கின்றனர். பெண் விவசாயிகள், உயிர்ம வேளாண் மூலம்
சாகுபடி செய்து நஞ்சில்லா தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும்,'' என்றார்.வேளாண்
அறிவியல் நிலைய தலைமை பேராசிரியர் சசிகலா, வேளாண் பொறியியல் துறை
செயற்பொறியாளர் பத்மாவதி, வேளாண் துணை இயக்குனர்கள் மணிமேகலா,
தேவி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். சிறப்பு பெண் தொழில் முனைவோர் மகிழ் குழும
நிறுவன இயக்குனர் இலக்கியா, ஆரைக்கல் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவன
இயக்குனர் புனிதா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, தங்களது வெற்றிக்கதையை
பகிர்ந்து கொண்டனர். நாமக்கல் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் கவிதா,
அரசுத்துறை அலுவலர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.