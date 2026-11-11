/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மளிகை கடையில் புகையிலை பறிமுதல்
UPDATED : நவ 05, 2026 06:07 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:03 AM
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எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி
டவுன் பஞ்., மற்றும் ஒன்றிய பகுதிகளில் உள்ள டீ கடை, மளிகை கடை
உள்ளிட்ட இடங்களில், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை
பொருட்கள் விற்பனை செய்வதாக, போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் பல்வேறு இடங்களில் திடீர் சோதனை
மேற்கொண்டனர். அப்போது, கோடாங்கிப்பட்டியில், முத்துசாமி மனைவி
செல்வி, 46, என்பவர் மளிகை கடையில், 24 பாக்கெட் புகையிலை பொருட்கள்
பதுக்கி வைத்திருப்பது கண்டுபிடித்தனர். அவற்றை பறிமுதல் செய்து
எருமப்பட்டி போலீசார் விசாரித்துவருகின்றனர்.