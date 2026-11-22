/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/புகையிலை பறிமுதல் ரூ.25,000 அபராதம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:15 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல்
பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், இரவு நேரத்தில், புகையிலை பொருட்கள்
விற்பனை செய்வதாக, நாமக்கல் மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வபாலாஜிக்கு
புகார் வந்தது. அவரது உத்தரவுப்படி, துப்பரவு அலுவலர்
திருமூர்த்தி தலைமையில், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில் உள்ள துாபன்
குமாரசாமி தெருவில், ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, ஒரு
மளிகை கடையில், புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, எட்டு கிலோ புகையிலை
பொருட்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேல் நடவடிக்கைக்காக,
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், உணவு பாதுகாப்பு
அலுவலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. கடை உரிமையாளருக்கு, உணவு
வழங்கல் பாதுகாப்புத்துறை மூலம், 25,000 ரூபாய் அபராதம்
விதிக்கப்பட்டது.