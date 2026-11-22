ADDED : நவ 21, 2026 04:17 AM
சேந்தமங்கலம்;சேந்தமங்கலம்
துணை மின் நிலையத்தில், மாதாந்திர பணிக்காக மாதத்தில் ஒருமுறை, காலை,
9:00 முதல், மாலை, 5:00 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுவது வழக்கம்.
அதன்படி, சேந்தமங்கலம் துணை மின் நிலையத்தில், 21ம் தேதி (இன்று) மின்
தடை செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது,
தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால், இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மின்தடை
ரத்து செய்யப்படுவதாக, சேந்தமங்கலம் மின் வாரியம்
அறிவித்துள்ளது.
* இதபோல், இன்று, ப.வேலுார் துணை மின் நிலையத்தில்
நடைபெற இருந்த மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள், நிர்வாக காரணங்களால்
ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேர்தல் சிறப்பு சுருக்கமுறை
திருத்தம் சிறப்பு முகாம் பரமத்தி வேலுார் பகுதிகளில் நடப்பதால்,
மின்தடை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், ப.வேலுார் துணை மின்
நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் இன்று வழக்கம் போல் தடையின்றி
மின்சாரம் வினியோகிக்கப்படும்.