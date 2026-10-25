நாளை எஸ்.ஆர்.எம்., ஸ்வீட்ஸ் அண்டு கேக்ஸ் திறப்பு விழா
நாளை எஸ்.ஆர்.எம்., ஸ்வீட்ஸ் அண்டு கேக்ஸ் திறப்பு விழா
ADDED : அக் 24, 2026 05:45 AM
ராசிபுரம்:ஈரோடு,
திரு.வி.க., ரோடு, முனிசிபல் காலனியை தலைமையிடமாக கொண்டு, கடந்த,
35 ஆண்டுகளாக எஸ்.ஆர்.எம்., ஸ்வீட்ஸ் அண்டு கேக்ஸ் நிறுவனம்
செயல்பட்டு வருகிறது.
தற்போது, ராசிபுரம், அண்ணாசாலை, தேவாங்க
திருமண மண்டபம் அருகே, நாளை காலை, 7:35 மணிக்கு தன் புதிய கிளையை
திறக்கிறது. உரிமையாளர் மகுடீஸ்வரன் தலைமை வகிக்கிறார்.
இன்ஜினியர் ராஜா, சுடர்வண்ணன், பரணிதரன், பாஸ்கர் ஆகியோர் முன்னிலை
வகிக்கின்றனர். புதிய கிளையை, ராஜ்ஜிய சபா எம்.பி., ராஜேஸ்குமார்,
ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைக்கிறார்.
திறப்பு விழா சலுகையாக,
ராசிபுரம் கிளையில், வரும், 25, 26 ஆகிய இரண்டு நாட்களுக்கு மட்டும்,
ஒரு கிலோ இனிப்புக்கு, ஒரு கிலோ காரம் இலவசம். அரை கிலோ இனிப்புக்கு,
அரை கிலோ காரம் இலவசம். இச்சலுகை, தீபாவளி ஆர்டர்களுக்கு
பொருந்தாது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வரும் 27 முதல், நவ., 9
வரை லட்டு, பாதுஷா, சோன்பப்டி, ஜிலேபி, ஒரு கிலோ, 480, ஸ்பெஷல் மிக்சர்,
360 ரூபாய், மினி ஜிலேபி, 400 ரூபாய் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்பட
உள்ளது. தீபாவளி ஆர்டர்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
நிகழ்ச்சியில், முக்கிய பிரமுகர்கள், தொழிலதிபர்கள், உறவினர்கள் நண்பர்கள் கலந்துகொள்கின்றனர்.