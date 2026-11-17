ADDED : நவ 16, 2026 06:11 AM
நாமக்கல்:சபரிமலைக்கு
செல்லும் பக்தர்கள், கார்த்திகை முதல் நாளில் மாலை அணிந்து, 48 நாட்கள்
விரதம் மேற்கொள்வர்.
அதன்படி, நாளை செவ்வாய்க்கிழமை, கார்த்திகை, 1
பிறப்பதால், நாமக்கல் கடைவீதியில் பூஜை பொருட்கள் விற்பனை
விறுவிறுப்பாக நடந்தது. அங்கு, துளசி, சந்தன, ஸ்படிகம், ருத்ராட்சை,
கருங்காலி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மணிகள் அடங்கிய மாலைகள், 100
முதல், 200 ரூபாய் வரை விற்பனையானது.
அதேபோல், ஐயப்பன், சிவன், முருகன், விநாயகர், பெருமாள், அம்மன்
உள்ளிட்ட பல்வேறு சுவாமிகள்
உருவம் பொறிக்கப்பட்ட டாலர்கள், 10 முதல், 25 ரூபாய் வரையும்; காவி,
கருப்பு, நீலம் ஆகிய வண்ணங்களில் உள்ள வேட்டி, துண்டுகள், 180 ரூபாய்
முதல், 250 ரூபாய்க்கும்; இருமுடி பைகள், 250 ரூபாயக்கும் விற்பனை
செய்யப்படுகிறது.
அவற்றை விரதம் மேற்கொண்டு சபரிமலைக்கு
செல்வோர், தங்களுக்கு பிடித்தமானவற்றை பார்த்து வாங்கி சென்றனர்.
இதனால் பூஜை பொருட்கள் கடையில் விற்பனை ஜோராக நடந்தது.