சாய் தபோவனத்தில் நாளை குரு பூர்ணிமா

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:23 AM
ப.வேலுார்;பரமத்தி அருகே, கீரம்பூர் அடுத்த தொட்டிப்பட்டி சீரடி சாய் தபோவனத்தில் ஒவ்வொரு வியாழக்-கிழமை, ராம நவமி அன்று ஜெயந்தி விழா, குரு பூர்ணிமா, ஆவணி, சித்திரை நட்சத்திரத்தன்று பிரதிஷ்டை தின விழா, தமிழ், ஆங்கில புத்-தாண்டு உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் சிறப்பு ஆரத்தி நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. அதில் பங்கேற்க, நாமக்கல் மட்டுமின்றி பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரி-சனம் செய்வர்.
அதேபோல், தொட்டிப்பட்டி சீரடி சாய்பாபா சாய் தபோவனத்தில், ஆண்டுதோறும் குரு பூர்ணிமா விழா மற்றும் சிறப்பு வழிபாடு நடக்கும். அதன்-படி, நடப்பாண்டு, நாளை, 29ல் குரு பூர்ணிமா விழா கொண்டாடப்படுகிறது.
அதையொட்டி காலை, 8:15 மணிக்கு நைவேத்-தியம், ஆரத்தி நடக்கிறது. காலை 10:00 மணி முதல் மதியம், 12:30 மணி வரை கூட்டு பிரார்த்-தனை, சாய் சத்திய விரத பூஜை மற்றும் அன்ன-தானம் நடக்கிறது. தொடர்ந்து, ஸ்ரீசாய் சத்சரிதம் பாராயணம், சாயி நாம ஜெயம் நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகளை சாய் தபோவனம் மன்ற நிர்வா-கிகள் மற்றும் சாய்பாபா பக்தர்கள் செய்துள்ளனர்.