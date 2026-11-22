/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ராசிபுரத்தில் நாளை சிறப்பு சொற்பொழிவு
ADDED : நவ 21, 2026 04:12 AM
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ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
மனவளக்கலை மன்றம் அறக்கட்டளை சார்பில், வாரந்தோறும்
பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு ஆன்மிக மற்றும்
வாழ்வியல் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இதன்
தொடர்ச்சியாக, ராசிபுரத்தில் உள்ள காசி விநாயகர் ஆலய தவ மையத்தில்,
நாளை மாலை, 5:00 மணி முதல், 6:15 மணி வரை சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி
நடக்கிறது. இதில், ராசிபுரத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் கோவிந்தராசு
கலந்து கொண்டு, 'மனிதருள் வேறுபாடு' என்ற தலைப்பில்
சிறப்புரையாற்றுகிறார்.
எனவே, இந்த சிறப்பு சொற்பொழிவு
நிகழ்ச்சியில் மனவளக்கலை மன்ற அன்பர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள்
அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெற வேண்டும் என, ராசிபுரம் மனவளக்கலை
மன்றம் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.